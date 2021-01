Vendredi soir, le PSG s’est largement imposé au Parc des Princes contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 (4-0). Le PSG qui a clos la rencontre en trois minutes (60e-63e). Comme le rapporte le PSG sur son site internet, c’est la première fois de son histoire que le PSG marque trois buts en 3 minutes (3 minutes et 9 secondes) en Ligue 1. Une nouvelle fois buteur et passeur décisif, Mauro Icardi a été décisif à deux reprises dans un même match lors de deux de ses trois derniers matches. Montpellier qui est un adversaire généreux en buts pour les Parisiens. Lors de quatre dernières réceptions montpelliéraines, le PSG a gagné avec au moins quatre buts d’écart. (4-0 le 27 janvier 2018, 5-1 le 20 février 2019, 5-0 le 1er février 2020 et 4-0 le 22 janvier 2021). Neymar – qui a joué son 100e match sous le maillot Rouge & Bleu – a marqué son 51e but en Ligue 1 avec le PSG. Il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs en championnat de France à égalité avec Rai. Avec 81 buts et 41 passes décisives, Neymar est impliqué sur 122 buts depuis son arrivée. L’international brésilien est décisif toutes les 70 minutes. Enfin, Kylian Mbappé – qui s’est offert un doublé après une disette de quatre matches – a marqué ses 77e et 78e but en Ligue 1 avec le PSG. Il a dépassé Pedro Miguel Pauleta pour entrer dans le top 5 de cette catégorie. Il est d’ailleurs décisif toutes les 58 minutes en Ligue 1 cette saison (14 buts, 6 passes décisives).