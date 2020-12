Hier, le PSG s’est offert une superbe victoire contre l’Istanbul BB en clôture de la phase de poules de la Ligue des Champions (6-1). Grâce à ce succès, le PSG se classe premier de son groupe. C’est la quatrième fois de suite que les Rouge & Bleu terminent premier de leur groupe soit la meilleure série pour un club français à égalité avec Lyon (2003-2004 à 2006-2007). Le PSG qui s’est d’ailleurs qualifié pour la neuvième saison de suite en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, un record pour un club français à égalité avec Lyon (2003-04 à 2011-12). Grand bonhomme de ce match avec un triplé et une implication sur les 5 buts parisiens, Neymar a réalisé son troisième triplé en C1 et il est le troisième joueur à en faire autant en Champion League derrière les deux extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (8 chacun). Neymar qui est également impliqué sur 65 buts en 65 matches de Ligue des Champions avec 41 buts et 24 passes décisives. Double buteur hier soir après une disette de plus d’un an en Champions League, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur à atteindre la barre des 20 buts en C1 à 21 ans et 11 mois. Il efface des tablettes Lionel Messi (22 ans et 8 mois). Enfin, une nouvelle fois très bon dans les buts hier, Keylor Navas a disputé son 50e match sous le maillot du PSG et son 500e en carrière.