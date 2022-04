Neymar a encore une fois réalisé une bonne prestation (noté 7 par la rédaction de CS) lors du match nul spectaculaire entre Strasbourg et le PSG (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Le Brésilien a offert une magnifique passe décisive, sa troisième en cinq matches, pour le premier but de Kylian Mbappé, avant d’être impliqué sur le but d’Achraf Hakimi. Le Brésilien estime que son équipe a réalisé un bon match ce soir.

« C’était un bon match. On a commencé difficilement en encaissant un but rapidement, mais nous nous sommes repris et ensuite on a réalisé une belle partie en menant 3-1. On a pris des risques et nous nous sommes fait rejoindre mais ça fait partie du foot, assure Neymar au micro de PSG TV. On est une grande équipe qui a fait une belle saison. Nous sommes contents d’être à la première place et d’avoir déjà gagné ce championnat… On doit continuer dans cette voie.«