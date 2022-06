Raï : « Neymar peut encore faire de belles choses »

Les Jeux Olympiques arrivent à grands pas sur Paris à l’été 2024. L’évènement le plus important dans le monde du sport s’était tenu au Brésil en 2016. L’occasion de s’exprimer pour le Brésilien le plus Parisien : Raï. La légende du PSG est revenu sur l’importance de l’évènement que sont les JO : « C’est un privilège d’avoir les Jeux olympiques chez vous. Mon seul regret est de ne pas y avoir participé. C’est sans doute le plus grand événement du monde« , a-t-il déclaré au micro d’RMC Sport, en se remémorant « l’expérience magique » que fut Rio 2016, et soulignant avec sourire qu’il était redevenu parisien en s’installant sur la capitale française en tant que membre de l’équipe Paris 2024.

Neymar ? « Son histoire d’amour avec Paris est tumultueuse«

Sujet de questionnements depuis la sortie médiatique du président Al-Khelaïfi sur sa place dans le projet du PSG, Neymar peut compter sur le soutient de Raï. Si beaucoup d’observateurs du football s’interrogent sur l’avenir du numéro 10 parisien, la légende Rouge & Bleu est moins sceptique que ceux-là toujours au micro d’RMC Sport : « Neymar a 30 ans et il peut encore faire de belles choses. Son histoire d’amour avec Paris est tumultueuse. Comme c’était le cas avec le Brésil où il était aimé un jour puis détesté le lendemain avant qu’il gagne aux JO« .

« Rien de fait avec le Paris FC«

Interrogé également sur les derniers échos à son égard l’envoyant intégrer l’organigramme au Paris FC, Raï répond : « Non il n’y a rien de fait. Depuis Janvier j’habite à Paris, je suis redevenu Parisien. Il faut profiter de ce cycle olympique jusqu’à 2024 (sourire). Donc je suis ouvert pour de beaux projets, sûrement autour de Paris, on va voir« .