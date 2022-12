Neymar rêvait de remporter la Coupe du Monde au Qatar, possiblement sa dernière comme il l’avait expliqué il y a quelques mois. Mais le Brésil a été éliminé en quart de finale. Le numéro 10 pourrait tout de même avoir une nouvelle chance de remporter le Mondial.

Très en forme depuis le début de la saison avec le PSG, Neymar arrivait en pleine forme pour la Coupe du Monde au Qatar. Le Brésilien, qui rêvait de remporter ce Mondial, a vécu une compétition difficile. Blessé lors du premier match de la compétition, il avait manqué les deux derniers matches de la phase de poules. De retour en huitièmes, il avait participé au festival de la Seleçao contre la Corée du Sud avec un but (4-1). En quart de finale, il avait lancé le Brésil et égalé Pelé au titre de meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, mais il a vu son équipe se faire éliminer par la Croatie lors de la séance de tirs au but sans pouvoir tirer (1-1, 4 t.a.b à 2). Après cette désillusion, il a affiché son spleen sur les réseaux sociaux.

Neymar aura 34 ans lors de la Coupe du Monde 2026

Même s’il avait expliqué il y a quelques mois que la Coupe du Monde au Qatar pourrait être sa dernière, Neymar aimerait jouer celle de 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le média brésilien Terra confirme les informations d’Uol sorties il y a quelques jours. L’attaquant du PSG veut tout faire pour participer au Mondial dans quatre ans. Lors de ce dernier, il aura 34 ans. Son coéquipier à Paris, Lionel Messi, a remporté la Coupe du Monde à 35 ans et était performant sur le terrain. L’ancien barcelonais pourrait donc suivre les pas de son ami. Réponse dans quatre ans.