Geyoro après Chelsea / PSG : « Nous n’allons rien lâcher »

Ce jeudi, la section féminine du PSG se rendait sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la journée six de l’UEFA Women’s Champions League. Une partie qui a tourné à l’avantage des britanniques.

Les Parisiennes, déjà qualifiées pour le tour suivant, avaient bien entamé leur partie en terrain hostile. Toutefois, au moment d’accélérer, les locaux ont vite su prendre le lead. Résultat des courses, les joueuses de Gérard Prêcheur se sont inclinées sur le lourd score de 3-0. Elles terminent donc cette phase de poule à la deuxième position derrière leurs adversaires du soir.

« C’était un match intéressant »

Au sortir du revers des siennes, Grace Geyoro, un temps pressentie à Chelsea lors du dernier mercato, s’est exprimée au micro de PSG TV. La milieu de terrain souhaite retenir le positif avant tout : « Je pense que nous avons été moins réalistes que notre adversaire. Elles nous ont bien attendu et elles ont réussi à concrétiser leurs occasions, ce qui nous a mis en difficulté. C’était un match intéressant, maintenant c’est à nous d’en tirer des leçons. On a eu beaucoup de gros matches durant ce mois de décembre où l’on a dû enchaîner les rencontres. Ça n’a pas été évident mais on a obtenu la qualification en quarts de finale d’UEFA Women’s Champions League et nous sommes en tête du classement en championnat donc on va retenir le positif. Maintenant il faut que nous continuions à travailler, nous n’allons rien lâcher. »