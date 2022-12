Neymar, The Last Dance en 2026 avec le Brésil ?

La Coupe du Monde 2022 nous a réservé de sacrées surprises tout au long de la compétition. Une des plus marquantes est bien l’élimination prématurée de la Seleçao en quart de finale face à la Croatie. Cette dernière a fait naître des doutes autour de l’avenir de Neymar en sélection.

Au-delà des surprises, il y a l’Albiceleste. L’Argentine de Leo Messi, malgré des débuts poussifs dans la compétition, s’est hissé jusqu’en finale. Le numéro 30 du PSG fera donc face à l’Equipe de France de Kylian Mbappé. Coéquipiers sous les cieux parisiens, les deux attaquants membres de la MNM se feront face ce dimanche 18 décembre (16h sur BeIN Sports & TF1) en finale de cette Coupe du Monde 2022. L’occasion pour les Bleus de remporter la fameuse troisième étoile, la deuxième consécutive, et la deuxième pour Mbappé à seulement 23 ans. De l’autre côté, l’Argentine souhaite également remporter sa deuxième étoile, et la première pour La Pulga à 35 ans. Soit plus ou moins l’âge de Neymar lors de la prochaine Coupe du Monde (il sera âgé de 34 ans). La 23e édition du Mondial qui se tiendra en Amérique (Etats-Unis, Canada et Mexique) pourrait être une véritable source de motivation pour le numéro 10 du PSG.

En effet, la terrible désillusion vécue par le Brésil et Neymar lui-même a fait naître des interrogations autour de l’avenir du meneur de jeu de la Seleçao. Cependant, selon le média brésilien UOL, les performances de Leo Messi dans ce Mondial au Qatar inspirerait Neymar, et lui donnerait envie de poursuivre ave la sélection brésilienne afin de réaliser une dernière danse, une dernière samba. Une information complétée une autre : les coéquipiers de Neymar au Brésil lui auraient fait la demande de poursuivre l’aventure auriverde malgré cette déconvenue vécue au Qatar.