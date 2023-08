L’avenir de Neymar ne semble plus s’écrire au PSG. Et les discussions avancent positivement pour une arrivée à Al-Hilal.

En quelques jours, l’avenir de Neymar Jr au PSG s’est écrit en pointillé. Malgré le démenti du père du joueur, Neymar Sr, le joueur de 31 ans se dirige bien vers un départ des Rouge & Bleu après six saisons au club. Si les destinations comme la MLS, le FC Barcelone et la Premier League étaient dans l’esprit du natif de Mogi das Cruzes, il devrait finalement rejoindre le championnat en vogue de cet été, la Saudi Pro League en Arabie saoudite. En effet, comme rapporté plus tôt par RMC Sport, le PSG est favorable à un départ de son Brésilien et s’y retrouvera financièrement avec un joueur qui était sous contrat jusqu’en 2027. Et le club d’Al-Hilal est le mieux placé pour récupérer le joueur.

Un salaire annuel de plus de 100M€ pour Neymar à Al-Hilal ?

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent ce dimanche entre Neymar et le club basé à Riyad. La formation saoudienne travaille encore pour trouver un accord avec le joueur et les discussions progressent vers des étapes cruciales. Le journaliste italien précise aussi qu’il n’y a aucune chance que Neymar fasse un retour au FC Barcelone, même avec un prêt en provenance d’Al-Hilal. Au niveau du salaire, Footmercato précise qu’Al-Hilal proposerait plus de 100M€ par an à la star brésilienne. « Un montant colossal, et le père du joueur, qui gère aussi ses intérêts, a déjà donné son feu vert à l’écurie saoudienne. » Mais il manque encore l’accord du joueur même si l’Al-Hilal se montre confiant. « Quant aux discussions avec le PSG pour convaincre de lâcher son joueur, ça avance plutôt bien, et Al-Hilal, bien qu’il n’y ait pas encore d’accord, serait assez proche d’en trouver un », conclut FM.

🚨Les négociations se poursuivent aujourd’hui entre Neymar et Al Hilal



🔌 Elles seraient à un stade très avancé



❌ Aucune chance que le joueur soit prêté au FC Barcelone



📲 @FabrizioRomano pic.twitter.com/y7vPer9e6L — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 13, 2023

Plus de 60M€ pour le PSG dans le transfert de Neymar

[MAJ] De son côté, RMC Sport rapporte que le PSG a un accord avec Al-Hilal pour le transfert de Neymar. Le club parisien pourrait toucher un montant supérieur à 60M€. Le Brésilien de 31 ans est séduit à l’idée de rejoindre la formation saoudienne et il ne manque plus que le « oui » du joueur pour valider l’opération. « Toutes les parties sont confiantes pour une finalisation du dossier dans les prochains jours », conclut RMC. On se rapproche donc fortement des dernières heures de Neymar Jr au PSG.

(MAJ) Alors que les deux parties étaient en négociations, Neymar se serait mis d’accord avec Al-Hilal pour un transfert, annonce le journal L’Équipe. La durée de contrat s’étalerait sur deux ans Il manque plus que de conclure les modalités de transfert de l’attaquant de 31 ans. L’Équipe ajoute que le joueur a accepté une offre où il percevra 160 millions d’euros lors de son passage dans le club saoudien. Après une première reçue, le PSG poursuit les négociations ce dimanche. Lois Tanzi annonce également que le montant du transfert devrait s’élever à plus de 80 millions d’euros. Pas d’accord encore entre les deux clubs mais ces derniers annoncent que le deal devrait se conclure. Le départ de Neymar du PSG semble bel et bien acquis.