Neymar apte pour le Classique, RMC confirme

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affrontera l’OM – au Stade Vélodrome – en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre face aux Olympiens, Mauricio Pochettino devrait compter sur la présence de Neymar Jr. Victime de douleurs aux adducteurs depuis son retour de sélection et forfait face au RB Leipzig, le numéro 10 parisien est sur la bonne voie pour être dans le groupe convoqué par l’entraîneur des Rouge & Bleu. En effet comme le rapporte Le Parisien, « le Brésilien s’est entraîné normalement avec l’ensemble du groupe disponible ce vendredi matin. » Sauf contretemps de dernières minutes, il est apte pour le déplacement à Marseille et postule à nouveau pour une place de titulaire dans le onze de départ, selon LP.

Cependant, le PSG devra une nouvelle fois se passer de Sergio Ramos, qui « poursuit son travail personnel. » Blessé à la cuisse, Leandro Paredes devra encore être patient et « attendre la prochaine trêve internationale pour envisager son retour à la compétition », rapporte le quotidien francilien. De son côté, Ángel Di María effectuera son retour dans le groupe parisien, après avoir purgé son dernier match de suspension en Ligue des champions mardi dernier. Enfin, Mauro Icardi continue de s’entraîner avec le groupe, mais « reste à savoir s’il aura la tête au foot » après ses récents problèmes personnels.

(MAJ, 15h17) – De son côté, RMC corrobore les informations partagées par Le Parisien. Ainsi, Neymar Jr a bien pris part à la séance d’entraînement du jour avec ses coéquipiers et n’a, de plus, ressenti aucune gêne aux adducteurs. Le Brésilien est donc apte et sera bien présent au sein du groupe rouge et bleu qui fera le déplacement à Marseille ce dimanche. Il ne serait donc pas étonnant de le voir même dans le onze de départ concocté par Mauricio Pochettino.