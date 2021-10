Sampaoli : « On doit faire en sorte que Messi soit loin de notre but »

C’est l’affiche la plus attendue en Ligue 1. Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’OM s’affrontent – au Stade Vélodrome – à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Si dix points séparent les deux clubs au classement (Marseille compte un match en moins), les Rouge & Bleu seront dans l’obligation de s’imposer face à leurs rivaux marseillais. Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur de l’OM – Jorge Sampaoli – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par RMC Sport. Extraits choisis.

Comment faire face à Messi ?

Sampaoli : « J’ai joué contre Messi, je l’ai aussi dirigé. On sait que c’est le meilleur joueur du monde, et c’est donc un joueur très difficile à contrôler. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu’ils ont, grâce à notre jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S’il est proche, on sait tous qu’il a les capacités de nous faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c’est de contrôler le match. »

Ses chances face au PSG

Sampaoli : « Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd’hui pour le PSG. C’est vrai qu’ils montrent une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu’on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu’on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters. »

Pochettino

Sampaoli : « Le PSG est une grande équipe, qui a des grands joueurs, des stars. C’est logique pour Pochettino qu’il ait besoin de temps, malgré tout. »

Sa relation avec Messi

Sampaoli : « Les souvenirs que je garde de Messi, c’est de le voir s’entraîner, jouer sur le terrain. Je n’ai malheureusement pas vécu un contexte favorable pour pouvoir en profiter beaucoup, mais je n’ai jamais changé d’avis sur lui. Il a une très grande carrière au top, c’est un joueur éternel, grâce à son professionnalisme et son implication. Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain, même si c’est très compliqué parce qu’il peut nous faire très mal à tout moment (…) Je ne lui ai pas reparlé depuis que je l’ai eu en sélection (sélectionneur d’Argentine de 2017 à 2018, ndlr). »

Mbappé

Sampaoli : « Comme je le dis toujours, jouer contre un joueur d’espaces comme Mbappé, c’est toujours compliqué. Même si on a le contrôle du ballon, toute perte de balle pourrait être fatale. Il attend ça, il est toujours là. »

Le trio Mbappé-Neymar-Messi

Sampaoli : « Le football est très important sur le plan économique et même politique. On peut désormais voir un pays qui achète un club et donc les meilleurs joueurs. Ça rend les choses difficiles. On a Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi dans la même équipe… Seul un pays peut le faire. Mbappé et tous les joueurs cités peuvent changer le cours d’un match en une seule action. »