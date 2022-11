Neymar s’exprime sur l’intensité physique de la Ligue 1

Il est dans la forme de sa vie, Neymar Jr affole les compteurs depuis le début de la saison. Ses 15 buts et 12 passes décisives toutes compétition confondues font taire ceux qui voulaient le voir partir l’été dernier. Avant de pouvoir retrouver de sa superbe, l’attaquant brésilien est passé par des moments difficiles, notamment une chose à laquelle il est confronté à chaque match, l’intensité physique du championnat de France. Le Brésilien revient sur cet aspect dans entretien accordé à Esporte Espatacular, une émission de TV Globo.



« Je ne savais pas à quel point c’était fort et intense ici. La seule façon d’y échapper (aux fautes) c’est d’être attentif, concentré, pour ne pas subir des blessures que j’ai connues dans le passé à cause des chocs violents (…) Plus on me rentre dedans, et plus j’ai envie de dribbler. C’est la seule façon que j’ai pour me protéger et pour attaquer l’adversaire. Je ne sais pas rentrer dedans et je ne sais pas vraiment défendre, alors j’utilise le dribble »