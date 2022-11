PSG : Neymar poursuit son chemin

Pour le compte la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé au Stade du Moustoir (1-2) face à Lorient. L’occasion pour le club de la capitale d’assoir sa domination sur le championnat de France, mais aussi pour Neymar d’inscrire son onzième but de la saison et ainsi prendre la tête du classement des buteurs, à égalité avec Kylian Mbappé.

C’est à la 9e minute que Neymar ouvre le score face au FC Lorient et permet aux siens de faire la course en tête dans cette rencontre qui avait tout du match piège. Le numéro 10 parisien fait trembler les filets pour la onzième fois en championnat et devient par la même occasion meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats, à égalité avec son compère d’attaque, Kylian Mbappé. La star brésilienne compte par ailleurs neuf passes décisives, faisant d’elle un joueur impliqué sur 20 buts en 14 journées. Un ratio impressionnant pour Neymar, qui expose la meilleure version de lui-même depuis son arrivée sous les cieux parisiens. Son professionnalisme est apprécié en interne, et son implication sur et en dehors du terrain est à souligner. Si l’égo du champion qu’il est a été touché à l’été 2022 lors des différentes fuites concernant son avenir et l’intention des dirigeants Rouge & Bleu, l’international brésilien semble également avoir pris conscience du temps qui passe, et du moment charnière dans lequel il se trouve actuellement dans sa carrière. A 30 ans, Neymar a toujours le potentiel, les moyens et la possibilité d’aller encore plus haut.

Les chiffres attestent de la forme étincelante du Ney depuis le début de saison. En effet, il est à la tête d’un bilan de 1,8 buts + passes décisives par match. Un chiffre qui image parfaitement l’implication sur au moins un but à tous les matchs auxquels il participe depuis le début de l’exercice 2022-2023. Si l’on se penche sur ses tableaux de statistiques depuis qu’il est au PSG, Neymar n’a jamais fait mieux que ce qu’il propose actuellement. A titre de comparaison, seul Zlatan Ibrahimovic a fait aussi bien dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain, lors de la saison 2015-2016.

📊Autre illustration du début de saison de fou de Neymar : il tourne à 1.8 buts + passes décisives par 90 minutes. A titre de comparaison, Mbappé a tourné la saison dernière à 1.3 et est à 1.1 en 2022-2023 : pic.twitter.com/Gc2PG7wt5m — Paris Stats Germain (@ParisStats) November 6, 2022 Twitter : @ParisStats

Face au FC Lorient, Neymar a donc inscrit un but, mais aussi fait une passe décisive. En effet, il est celui qui a tiré le corner à la 81e minute, propulsé de la tête au fond des filets par Danilo. Avec pas moins de 90 ballons touchés sur la pelouse du Moustoir, le Brésilien s’est montré plus qu’impliqué dans le jeu face aux Merlus, notamment en l’absence de Leo Messi. Une pelouse qui n’était franchement pas à la hauteur d’une rencontre dans l’élite, mais qui n’a pas empêché Neymar de réussir 81,4% de ses passes ce dimanche. Avec la note de 7, le numéro 10 du PSG a été élu homme du match par la rédaction de Canal Supporters. Dans la foulée de cette rencontre dans le Morbihan, il a été interrogé sur son début de saison au micro de Prime Video : « Mon bon début de saison ? Je me sens très très bien, j’ai d’excellentes sensations, dès que je suis sur le terrain je suis ravi« .