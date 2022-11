Tribune CS – Marseille / Lyon

Après la victoire du PSG face au FC Lorient (2-1) en début d’après-midi, la 14e journée de Ligue 1 se clôture ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) avec le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Leader avec cinq points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, le PSG peut tranquillement observer les résultats de ses poursuivants. Et ce dimanche soir, la Ligue 1 propose l’une des affiches les plus attendues de la saison entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Sixième (24 pts) avant le coup d’envoi, le club marseillais peut remonter à la 4e place en cas de succès. Mais les joueurs d’Igor Tudor restent sur quatre matches sans victoire en championnat et une élimination de toutes les compétitions européennes en milieu de semaine. En face, Laurent Blanc a réussi à redresser l’OL (7e, 20 pts) au classement avec deux victoires de rang et peut s’approcher des places européennes en cas de succès au Stade Vélodrome.

