Lors de la victoire difficile du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa ce mercredi soir (1-3), Neymar ne semblait pas dans sa meilleure forme (noté 6,5 par la rédaction de CS), lui qui réalise un très bon début de saison (10 matches, 11 buts, 7 passes décisives). Malgré cela, le Brésilien (30 ans) a marqué sur un service magistral de Marco Verratti. Il a alors célébré comme à son habitude depuis le début de la saison, pouces collés aux tempes et doigts en l’air, il tire la langue en agitant les mains. L’arbitre de la rencontre – Monsieur Daniel Siebert — jugeant qu’il chambrait le public adverse, lui a adressé un carton jaune. Une sanction qui n’a pas été comprise par l’ancien barcelonais ni ses coéquipiers demandant des explications à l’homme en noir. Sur ses réseaux sociaux, Neymar a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage.

« Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait«

« Le football devient de plus en plus ennuyeux ! S’offusque le numéro 10 du PSG dans sa story Instagram. Une victoire de plus, bravo à nous, on continue. Par contre… célébration, carton jaune. Ces choses n’arrivent qu’à moi. La prochaine fois je vais prévenir les arbitres de ce que je vais faire. » L’international brésilien a aussi posté plusieurs tweets avec les mots suivant : « Maintenant je demande, d’accord ?« , « Manque total de respect pour l’athlète » ou encore « Manque total de respect pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait.«

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer..

tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai!

Muita falta de respeito — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2022