L’avenir de Neymar ne dépendrait pas de celui de Messi au PSG

Lionel Messi et Neymar Jr attendaient ce moment depuis longtemps, se réunir dans une même équipe comme ce fut le cas au FC Barcelone. À l’été 2021, le mythique duo se retrouve au sein du club de la capitale. Depuis, le club a fait de Kylian Mbappé l‘élément principal et les deux autres joueurs affichent des performances aléatoires. En fin de contrat avec le PSG, l’avenir de Messi ne s’inscrit pas forcément dans la capitale. Mais selon L’Équipe, un départ de l’Argentin n’empêchera pas Neymar de rester.

Neymar n’a pas l’intention de partir

Neymar ne dépend pas de Messi concernant son avenir et avec 13 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, la copie est plutôt correcte pour le Brésilien. Mais depuis la Coupe du monde, le joueur n’affiche pas toujours le niveau attendu. Mais il est convaincu que l’équipe peut rêver plus grand en Ligue des Champions et il se plaît dans son poste de numéro 10, derrière Messi et Mbappé, peut-on lire dans L’Équipe. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 31 ans ne veut pas quitter le club mais s’il est conscient que le board parisien pourrait lui faire comprendre, comme l’été dernier, qu’il doit quitter le club. Selon L’Équipe, il sait aussi que les critiques vis-à-vis de son comportement ne s’arrêteront pas mais il préfère s’en amuser. Même s’il serait amené à partir, les destinations ne sont pas nombreuses. Seuls Chelsea et Newcastle peuvent répondre aux exigences financières du Brésilien (4M€ brut mensuel). Encore dans L’Équipe, on peut également lire que le joueur a toujours eu à l’esprit de rester jusqu’en 2027 lorsque le PSG lui a proposé de prolonger son contrat il y a deux ans.