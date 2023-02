Les prochains mois s’annoncent intense au PSG et la question autour des avenirs de Lionel Messi et Neymar Jr sera au centre des attentions pour les dirigeants parisiens.

Après deux mercatos manqués, Luis Campos compte bien se rattraper lors de la prochaine fenêtre des transferts pour améliorer qualitativement le groupe du PSG. Et le conseiller sportif travaille déjà en coulisse sur certaines pistes et dessine les contours de l’effectif pour la saison à venir. Et comme le rapporte RMC Sport ce lundi, « au club, certains pensent à disloquer » le fameux trio offensif, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Sans surprise, le Français sera mis au coeur du projet et c’est surtout l’avenir de ses deux coéquipiers en attaque qui sera au centre des débats. Concernant l’Argentin, en fin de contrat en juin prochain, son avenir est en cours de discussion. De son côté, le bail du numéro 10 parisien s’étend jusqu’en 2027 mais il serait dans le viseur de Chelsea. Cependant, « aucune décision ne sera prise à la hâte. La suite de la saison conditionnera les choix futurs. »

Le PSG veut franciser l’effectif

Mais outre ce dossier épineux autour du trio offensif, Luis Campos devra également s’atteler à améliorer l’effectif dans les grandes largeurs. Et pour cela, le dirigeant portugais désire recruter des Français jeunes et performants et a dressé une liste. En plus des pistes Manu Koné, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram évoquées plus tôt ce matin, deux autres noms sont cochés selon RMC : Les milieux de terrain Youssouf Fofana (24 ans, AS Monaco, juin 2024) et Khéphren Thuram (21 ans, OGC Nice, juin 2025). Le joueur des Aiglons était déjà dans la short-list du PSG l’été dernier pour renforcer l’entrejeu. Mais tous ces dossiers auront un coût onéreux et « impossible de dire aujourd’hui s’ils vont aboutir, l’enveloppe à disposition du conseiller sportif parisien n’étant pas encore connue. » L’autre objectif des Rouge & Bleu sera de réduire la masse salariale. Ces prochains mois s’annoncent donc mouvementés dans les coulisses du PSG.