Nice / PSG : les compositions officielles

Ce soir, Nice et le PSG s’affrontent dans le cadre du choc de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans Kylian Mbappé, suspendu, mais également Achraf Hakimi, Ander Herrera, Leandro Paredes et Sergio Ramos. Afin de remplacer son meilleur joueur, le technicien argentin a décidé de titulariser Angel Di Maria. El Fideo prendra place sur le côté gauche de l’attaque, avec Neymar en faux numéro 9 et Messi sur le côté droit. Suspendu contre Saint-Etienne, Marco Verratti retrouve sa place dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu en compagnie de Danilo et Wijnaldum. Pour pallier le forfait d’Hakimi, Pochettino a préféré Thilo Kehrer à Colin Dagba. Sur le côté gauche, c’est Juan Bernat qui débute. Keylor Navas gardera les cages.

Feuille de match Nice / PSG

27e journée de Ligue 1 – Samedi 5 mars 2022 à 21 heures à L’Allianz Riviera – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Willy Delajod – VAR : Alexandre Castro et Nicolas Danos.

Le XI de Nice : Benitez – Daniliuc, Todibo, Dante (c), Bard – Rosario, Lemina, Thuram, Kluivert – Dolberg, Gouiri Remplaçants : Bulka, Lotomba, Boudaoui, Schneiderlin, Claude-Maurice, Brahimi, Stengs, Guessan, Delort Entraîneur : Christophe Galtier

