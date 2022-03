Dernière répétition générale pour le PSG avant son huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid mercredi prochain. Et pour préparer au mieux cette rencontre, les Rouge & Bleu affrontent le troisième du championnat – l’OGC Nice – dans le choc de cette 27e journée de Ligue 1 (21h sur Canal Plus Décalé). Avec quelques absences (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Ander Herrera, Leandro Paredes) et la suspension de Kylian Mbappé, le coach parisien, Mauricio Pochettino, a livré quelques surprises dans son XI de départ. En effet, Abdou Diallo, très peu utilisé ces dernières semaines, et Georginio Wijnaldum sont titulaires. De son côté, Keylor Navas occupe le but parisien. En attaque, Angel Di Maria accompagne Neymar Jr et Leo Messi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG et Messi. Bon match à tous !!!

1′ Première occasion pour l’OGC Nice avec une frappe de Gouiri détournée par un Navas concentré.

5′ Après un pressing haut de l’OGCN lors des premières minutes, le PSG commence à prendre le contrôle du ballon et gêne les Niçois dans la relance

6′ Nouvelle occasion franche pour Gouiri. Après une récupération de Thuram, l’attaquant niçois manque de précision dans sa frappe

7′ Les Niçois se montrent dangereux sur le côté droit de la défense parisienne.

8′ Contre express mené par le PSG !!!! Après un corner niçois, Neymar lance en profondeur Di Maria, mais l’Argentin bute sur Benitez en tentant un piqué.

15′ Solide défense de Kehrer devant Thuram. L’Allemand était en difficulté depuis le début de la rencontre

19′ Belle défense de Diallo pour empêcher Rosario de contrôler le ballon à l’entrée de la surface

21′ Bernat et Diallo ont bien stoppé Kluivert qui menait une attaque sur son côté droit.

23′ Bon centre de Bard pour Rosario, mais le Néerlandais manque sa tête

25′ Après 25 minutes de jeu, très peu d’occasions pour les Rouge & Bleu

31′ Début de match très compliqué pour Di Maria. Il rate quasiment tout ce qu’il entreprend

33′ Carton jaune pour Lemina après une faute sur Messi. L’Argentin venait de mettre un petit pont de toute beauté sur l’ancien Marseillais

36′ Marquinhos gagne son duel aérien face à Dolberg

42′ Navas capte un centre de Daniliuc dévié par Bernat

45′ Bon centre de Di Maria, mais la tête de Diallo passe au-dessus

45′ Après un début de match rythmé, les deux formations se sont procurées très peu d’occasions et regagnent logiquement les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Feuille de match Nice / PSG

27e journée de Ligue 1 – Samedi 5 mars 2022 à 21 heures à L’Allianz Riviera – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Willy Delajod – VAR : Alexandre Castro et Nicolas Danos. – Carton : Lemina (33′)