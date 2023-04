Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 avril 2023. Le match de tous les dangers pour le PSG contre Nice, Lens qui revient provisoirement à trois points, Luis Campos maintenu et ses pistes pour le mercato…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque bien évidemment le match du PSG sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Avec sa victoire contre Strasbourg hier (2-1), Lens est revenu provisoirement à trois points des Rouge & Bleu. Ils doivent impérativement s’imposer pour reprendre leur distance avant le match entre les deux équipes dans une semaine. Pour le quotidien francilien, ce déplacement sur la Côte d’Azur est le match de tous les dangers. « Les Parisiens sont plus que jamais attendus au tournant face à ces Niçois invaincus depuis la prise de fonction de Didier Digard (14 matches). » Christophe Galtier a bien conscience que la situation du club est tendue. « Mais la sienne est bancale, brulante même. Le siège sur lequel il se trouve est plus que jamais éjectable. » Le quotidien francilien explique que si l’entraîneur du PSG paraît toujours aussi déterminé et pugnace, il n’est pas dupe et sait qu’une partie de son avenir au sein du leader du championnat se jouera ce soir. « La présence de Nasser al-Khelaïfi à l’entraînement hier matin dit tout de la menace qui pèse au-dessus de sa tête et de la gravité du moment« , assure Le Parisien qui explique que le président du PSG devrait bien être présent à l’Allianz Riviera. Une neuvième défaite en 2023 rapprocherait Galtier de la sortie « et l’obligerait à préparer ses valises un peu plus tôt que prévu. »

Dans l’Equipe, il est aussi question du déplacement du PSG à Nice ce samedi soir. Christophe Galtier mesure parfaitement à quel point une défaite à Nice engagerait son avenir. Au retour de l’entraînement mardi, il avait réuni ses joueurs pour les remobiliser. Satisfait des séances qui ont suivi cette prise de parole et du retour de Sergio Ramos aux séances collectives, « il ne s’attendait pas à un nouvel épisode extra-sportif qui vienne égayer le milieu de semaine. » La présence du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, à l’entraînement hier matin prouve que tout ne va pas bien au PSG assure le quotidien sportif. « Le plus souvent, lorsque le président du PSG débarque pour s’adresser au groupe, c’est avant un rendez-vous en Ligue des Champions ou un sommet en Ligue 1. » L’Equipe explique de Nasser al-Khelaïfi a exhorté ses joueurs à « être ensemble, à se battre ensemble…Ce n’est pas possible comme ça…On doit être ensemble. » Le quotidien sportif indique qu’en ancien de la maison, Galtier présente l’avantage de très bien connaître son futur adversaire et ses faiblesses.

Le Parisien a aussi évoqué cette prise de parole du président du PSG devant ses joueurs. Il a tenu un discours fédérateur. Il a également discuté une quinzaine de minutes avec son conseiller sportif, Luis Campos, avant d’échanger avec Christophe Galtier. Nasser al-Khelaïfi qui est ensuite resté à proximité du staff technique pour observer avec attention la séance.

L’Equipe évoque enfin Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG ne devrait pas quitter le club de la capitale cet été, « sauf changement d’avis à Doha d’ici là. » Arrivée l’été dernier, il devrait donc poursuivre sa mission et piloter le mercato estival des Rouge & Bleu. « Il pourrait même agir plus librement que l’été dernier. » Malgré ça, il n’est pas exonéré de toute responsabilité dans la situation actuelle même si sa proximité avec Mbappé joue en sa faveur. Un proche estime que tant que le numéro 7 du PSG restera, le dirigeant portugais sera là aussi. Il sera tout de même attendu au tournant. « En interne, on attend autre chose d’un homme présenté comme un « oeil » à l’expertise éprouvée. » Depuis des semaines, il multiplie les rendez-vous avec des agents et a une idée assez précise des aménagements à apporter à l’équipe. Luis Campos aurait trois cibles prioritaires, une sentinelle, un ailier gaucher pour évoluer couloir droit et enfin un attaquant. « Dans son esprit, le système de jeu envisagé pour le moment – il faudra voir si le futur coach, en cas de départ de Galtier, est raccord – est un 3-5-2. » À côté de cela, Campos regarde aussi des profils de jeunes jugés à fort potentiel, qu’il essaie de faire venir d’un peu partout en Europe (Portugal, Allemagne, Espagne, Croatie…), « à l’image du défenseur croate Luka Vuskovic (16 ans, Hajduk Split). Pour se faire les dents en équipes de jeunes ou étoffer l’équipe première, en attendant mieux. »