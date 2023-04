OGCN / PSG : Les compositions officielles

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte ce soir (21h sur Canal +) l’OGC Nice. Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, les hommes de Christophe Galtier disputeront une rencontre capitale dans la course au titre, potentiellement le onzième de l’histoire des Rouge & Bleu.

En match d’ouverture de cette 30e journée de championnat, le RC Lens s’est emparé seul, provisoirement, de la seconde marche du podium. Les Sang & Or se sont imposés sur leur pelouse face au RC Strasbourg sur le score de 2 buts à 1, et sont ainsi revenus à seulement trois longueurs du Paris Saint-Germain, toujours leader. Ce soir sur la Côte d’Azur, les Parisiens devront sortir un gros match afin de s’imposer face à l’OGC Nice et remettre les Lensois à six points avant de les affronter le week-end prochain au Parc des Princes. Une période donc, littéralement, on ne peut plus cruciale pour le club de la capitale. Face à des Niçois qui n’ont plus connu la défaite en championnat depuis le 2 janvier dernier, le Paris Saint-Germain devra trouver la recette, et relever la tête.

Pour ce choc face à son ancien club, Christophe Galtier a réservé une surprise dans son onze de départ. Le technicien français a composé son milieu de terrain sans Marco Verratti, touché aux ischios, avec Carlos Soler, de retour de blessure et Vitinha. Dans ce secteur de jeu, Renato Sanches enchaîne une deuxième titularisation. En défense, après plusieurs apparitions, El Chadaille Bitshiabu cède sa place à Sergio Ramos qui effectue son retour en tant que titulaire. L’attaque, logiquement, sera menée par le duo Messi – Mbappé.

Feuille de match OGCN / PSG

30e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Allianz Riviera – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Jérémie Pignard – Assistants : Cyril Mugnier et Alexandre Viala – VAR : Wilfried Bien et Guillaume Debart

XI de l’OGCN : Schmeichel – Ndayishimiye, Todibo, Dante (c) – Mendy, Ramsey, Boudaoui, Bard – Pépé, Moffi, Thuram Remplaçants : Bulka, Amraoui, Rosario, Beka Beka, Belahyane, Barkley, Bouanani, Bhrahimi, Laborde

XI du PSG : Donnarumma – Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos (c) – Hakimi, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler – Messi, Mbappé Remplaçants : Letellier, Rico, Zaïre-Emery, Ruiz, Gharbi, Housni, Bitshiabu, Ekitike.

