Nouveau coup d’arrêt pour Renato Sanches avec la Roma

Pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches a été prêté à l’AS Roma avec option d’achat. Mais son début d’aventure en Italie ne se passe pas comme il l’aurait souhaité.

Arrivé durant l’été 2022, Renato Sanches avait signé un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2027. Mais comme trop souvent depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain portugais a vu sa saison tronquée par des blessures. Il n’aura participé qu’à 27 rencontres (2 buts). Il avait manqué 19 matches en raisons de blessures aux ischio-jambiers, aux adducteurs ou des blessures musculaires. N’entrant pas dans les plans de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, il se devait de trouver une porte de sortie. Il a rejoint l‘AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui peut se transformer en obligation si l’international portugais joue un certain nombre de matches.

A voir aussi : Mercato : Les détails du deal PSG-Roma pour Renato Sanches

Absent deux semaines

Mais malheureusement pour l’ancien lillois, son aventure avec l’AS Roma commence mal. Après avoir joué ses premières minutes sous le maillot de la Roma, il s’était blessé musculairement à l’entraînement. De retour sur les terrains contre Empoli le 17 septembre dernier, il avait marqué son premier but, de la tête, avec le club de Serie A. José Mourinho avait décidé de le sortir à la mi-temps avant de le titulariser contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa jeudi. Mais juste avant la demi-heure de jeu, il a dû quitter ses partenaires, de nouveau blessé. Selon les informations de Sky Sport Italia, Renato Sanches souffre d’une blessure à la cuisse droite et sera éloigné des terrains pendant deux semaines. Interrogé sur ce nouveau coup dur, José Mourinho s’est montré fataliste. « Renato est trop souvent incertain. C’est difficile de comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre.«