Ça a été l’un des feuilletons de l’été dernier. À la recherche d’un défenseur central, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Pendant les trois mois du mercato estival, les dirigeants parisiens ont négocié avec ceux de l’Inter. Mais ces derniers se sont montrés intransigeants, demandant pas moins de 80 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat en juin 2023. Skriniar est donc resté chez les Nerazzurri l’été dernier.

L’Inter espère trouver un accord rapidement

Malgré ça, le PSG n’a pas abandonné la piste et pourrait offrir 30 millions d’euros cet hiver pour s’offrir les services de Milan Skriniar. Mais l’Inter n’a pas dit son dernier mot et souhaite à tout prix convaincre son joueur de prolonger. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport parle de « Prolongation anti-PSG. » Les dirigeants du vice-champion d’Italie doivent rencontrer les agents de Skriniar ce jeudi. Ils vont proposer une prolongation de contrat avec un salaire annuel de 6,5 millions d’euros. Le quotidien sportif transalpin rappelle que le PSG lui offrirait un salaire de 9 millions d’euros, bonus compris. Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, espère trouver un accord rapide dans ce dossier.

Marotta : « Skriniar peut représenter le présent et l’avenir du club »

En marge de la victoire de l’Inter contre Plzen (4-0), qui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et d’éliminer par là même le FC Barcelone, Marotta a une nouvelle fois évoqué ce dossier. « On veut obtenir le renouvellement au plus vite, il le mérite bien. Skriniar peut représenter le présent et l’avenir du club, j’espère qu’il deviendra notre point de référence, lance le dirigeant pour la Gazzetta dello Sport. Il est clair que les négociations se font à deux et les décisions se prennent à deux. Je suis un optimiste de nature, j’espère que nous pourrons arriver le plus tôt possible à la prolongation, ce qui est important pour nous et pour tout le monde.«