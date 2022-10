C’est le dossier qui a agité le dernier mercato estival du PSG : Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter Milan n’a cessé d’être associé au Paris Saint-Germain depuis le mois de juin dernier, sans pour autant s’y engager à la fin du marché des transferts. Si la possibilité de l’attirer existait pour le mois de janvier prochain, la tendance semble s’inverser.

Avec les nombreuses absences du côté du PSG notamment dans le secteur défensif, des renforts pour l’arrière garde sont espérés lors du marché des transferts d’hiver, qui se tiendra du dimanche 1er janvier 2023 à 00h00, jusqu’au mardi 31 janvier 2023 à 23h. Et parmi les joueurs espérés, c’est Milan Skriniar dont le nom revient avec insistance. Celui qui a été le protagoniste du mercato estival Rouge & Bleu, pourrait à nouveau faire couler de l’encre dans l’environnement parisien. Cependant, du côté de son club, l’Inter Milan, on ne semble que très peu inquiet quant à la finalité de ce dossier. S’il est espéré au Paris Saint-Germain, les Nerazzurri comptent bien prolonger le contrat de l’international slovaque. Ce dernier a un bail courant jusqu’en juin prochain, et l’optimisme est de mise de l’autre côté des Alpes, à en croire les propos de Giuseppe Marotta.

Une rencontre est prévue entre l’Inter Milan et le clan Skriniar

Le dirigeant du club de Lombardie, Giuseppe Marotta, s’est exprimé sur le dossier face à la presse ces dernières heures. L’occasion pour l’Italien de clarifier les choses, et donnes des indications quant à l’avancée de l’opération : « Nous allons bientôt discuter d’une prolongation avec Skriniar, le club espère trouver un accord. Je suis sûr que c’est un professionnel sérieux qui aime l’Inter. J’espère les négociations se passeront bien, avec un dénouement positif« . Il sera intéressant en janvier prochain d’observer le comportement de Luis Campos et ses équipes sur le marché des transferts, tant sur le dossier Skriniar, que sur une nouvelle piste.