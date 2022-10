La tribune Auteuil sanctionnée après PSG / OM

Lors du Classique remporté par le PSG (1-0) le 16 octobre dernier, le Collectif Ultras Paris avait réalisé un magnifique tifo et utilisé des engins pyrotechniques pour mettre une ambiance de folie au Parc des Princes. Mais l’usage de fumigènes n’a pas plus à la Ligue. Lors de sa réunion hier, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner « l’usage d’engins pyrotechniques, l’utilisation de laser et l’intrusion sur l’aire de jeu. »

Deux sanctions envers la tribune Auteuil

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a donc infligé une fermeture partielle de la Tribune Auteuil pour le match de samedi (17 heures, Prime Video) entre le PSG et Troyes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Ce n’est pas tout. Les Rouge & Bleu sont aussi sanctionnés d’un match à huis clos de la tribune Auteuil avec sursis.