Il reste reste moins de dix jours dans ce mercato hivernal et les choses semblent s’accélérer pour le PSG. Les dirigeants parisiens s’activent pour dégraisser leur effectif pléthorique, en s’étant déjà séparés de Rafinha et de Sergio Rico (tous les deux prêtés en Espagne sans option d’achat). Colin Dagba et Layvin Kurzawa sont aussi sur le départ mais depuis quelques jours, les choses semblent s’accélérer sur le cas d’Eric Junior Dina Ebimbe.

Selon le quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain « devrait rapidement aboutir à la prolongation du milieu de terrain. » Le titi parisien devrait tout d’abord étendre son bail puis être prêté dans la foulée. L’objectif pour le PSG serait « de fixer une option d’achat élevée. » Depuis 24 heures, le Bayer Leverkusen figure parmi les prétendants sérieux. Mais selon le journal sportif, le club allemand ne serait pas le seul sur ce dossier, sans pour autant donner l’identité des autres cibles.

Directement lié à ce dossier, les Parisiens ne seraient pas non plus fermés à l’idée de recruter un nouveau joueur au milieu de terrain et un nom est lié au club de la capitale française avec insistance : Tanguy Ndombélé. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, l’international français n’est plus désiré par son coach actuel, Antonio Conte. Pris en grippe par ses supporters et s’entraînant à l’écart du groupe, le joueur de 25 ans souhaiterait un départ et le PSG est une destination privilégiée. Le journaliste Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter personnel que les Spurs de Tottenham se concentrerait désormais sur le prêt de Tanguy Ndombele à Paris et le négociations seraient en cours. Par ailleurs, Sofyan Amrabat serait la principale cible au milieu de terrain en cas de départ de l’international français.

De son côté le média RMC Sport révèle que le « dossier serait très avancés » entre Dina Ebimbe et le Bayer Leverkusen pour un prêt avec option d’achat estimée à 15 millions d’euros. Le club allemand prendrait 100% du salaire du joueur. Ce départ pourrait potentiellement faire avancer les tractations pour Ndombele.

Nous vous partagerons nos informations sur le dossier Tanguy Ndombele dans les prochaines heures.