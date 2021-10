Nsoki : « Le PSG, c’est mon club de cœur »

Stanley Nsoki a été formé au PSG et y a disputé 16 matches entre 2017 et 2019. Le défenseur central (22 ans) – qui peut également évoluer au poste de latéral gauche – joue pour le Club Bruges depuis cet été et a rencontré son club formateur lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison (1-1). Un moment spécial pour lui.

« De mes 13 jusqu’à mes 20 ans, j’ai joué au Paris-St-Germain donc forcément, c’est mon club de cœur ! Ça m’a fait bizarre quand j’ai retrouvé Marquinhos, Kimpembe ou Mbappé en Champions League mais en face ! Et quand je suis parti (à Nice, ndlr)pour avoir plus de temps de jeu, ça n’a pas été facile mais je savais pourquoi je le faisais ! Si je dois revenir un jour à Paris, c’est que Dieu l’aura voulu ainsi, assure le titi parisien dans un entretien accordé à la RTBF. Mais aujourd’hui, je suis à Bruges, et c’est tout ce qui compte : je ne calcule pas, je ne m’éparpille pas. Je me concentre et je bosse, dans la souffrance et dans le plaisir, pour progresser. Et un jour, ça paiera !«

Le défenseur qui est également revenu sur son accrochage sur le terrain avec Neymar le 15 septembre dernier. « Ça a un peu chauffé entre nous, mais c’est normal : c’est le rectangle vert… Et après le match, tout est oublié ! Il a fait une faute… puis il m’a dit que je tombais trop vite : je n’ai pas apprécié… Chaque joueur utilise ses armes, moi comme défenseur… Et lui comme dribbleur. Mais le foot reste un sport de contacts et je n’ai pas peur de faire mal quand ça s’impose. Mais jamais en taclant à hauteur de genou ! Celui qui fait une faute, c’est le signe qu’il est en retard. Et face à des Messi, Mbappé ou Neymar, il faut toujours être dans l’anticipation : ne pas se jeter trop vite, combler les espaces, lire les appels… Tout se joue dans la tête.«