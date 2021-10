Gueye : « Presnel Kimpembe, c’est un ami, un frère »

Idrissa Gueye est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Le milieu de terrain est un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Rouge & Bleu et a marqué quatre buts en sept matches disputés. Dans un nouveau concept pour PSG TV – Break Time – Gana Gueye a évoqué sa relation avec Presnel Kimpembe.

« Presko, c’est mon bébé. Avec Abdou Diallo, ce sont des amis. On est tout le temps ensemble. Presko, il fait partie de la famille, c’est mon bébé. C’est un ami, un frère. C’est tout pour moi, avoue l’international sénégalais. C’est lui qui m’a bien accueilli. C’est lui qui m’a accueilli quand je suis arrivée au PSG. On a créé de très bons liens, on est tout le temps ensemble, on est souvent au téléphone. Il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille.«