Auteur d’un très bon début de saison avec le PSG, Neymar a du mal à retrouver son niveau de jeu affiché avant la Coupe du monde depuis son retour du Qatar.

Neymar était très en forme depuis le début de la saison avec 15 buts et 13 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues. Mais lors de ses deux matches post Coupe du Monde avec le PSG, le Brésilien s’est montré nerveux sur le terrain et n’a pas affiché la même forme que depuis le début de la saison. Sa blessure à la cheville avec le Brésil et l’élimination de la Seleçao en quart de finale du Mondial alors qu’il rêvait de soulever le trophée, peuvent expliquer cette méforme. Ludovic Obraniak ne se fait pas de soucis pour le niveau de jeu de Neymar, qui va revenir au moment des matches. Mais il pointe son manque de leadership.

« J’aimerais qu’il soit une source d’unité pour le collectif parisien »

« Honnêtement, je ne suis pas inquiet sur son niveau de jeu. Son niveau de jeu, je sais qu’il est capable de l’augmenter quand il veut. Les matches importants vont commencer à arriver, le Bayern, Monaco. Je pense qu’il a l’interrupteur on/off. Mais moi, je suis sur autre chose, c’est-à-dire la place qu’il a dans cette équipe et comment il peut à un moment donné emmener les autres avec lui. Les trois ensemble, aussi forts soient-ils, ils n’y arriveront pas tout seul, indique Obraniak sur le plateau de l’Equipe de Greg. Ils auront besoin des autres. Face au Bayern, même en Ligue 1. J’aimerais que Neymar prenne tout le monde avec lui, qu’il gagne un petit peu en maturité. Contre Rennes, il a encore failli prendre un rouge. […]J’aimerais qu’il soit une source d’unité pour le collectif parisien. Le problème, c’est qu’il est tellement esseulé, il fait tellement son truc dans sa bulle, qu’il n’arrive pas à emmener les autres. Ça devrait être un leader mais il ne l’est pas. S’il veut gagner des titres avec le PSG, s’il veut penser ses blessures de la Coupe du monde, il est obligé de passer par-là. »