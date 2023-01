Demain soir (18 heures, BeIN Sports 2), le PSG affronte une sélection des meilleurs joueurs des formations saoudiennes d’Al-Nassr et d’Al-Hilal. Un magnat saoudien a déboursé une somme complètement folle pour assister à cette rencontre.

Le match amical du PSG demain à Riyad en Arabie saoudite contre une sélection des meilleurs joueurs des formations saoudiennes d’Al-Nassr et d’Al-Hilal sera très certainement le dernier affrontement entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire, qui ont partagé le titre de meilleur joueur du monde pendant plus de 15 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une rencontre qui a été prise d’assaut, des centaines de milliers de personnes souhaitant acheter des places pour cette rencontre de gala au Stade King Fahd d’une capacité de 67 000 places. Un magnat saoudien a déboursé une somme folle pour pouvoir assister à cette rencontre.

Il débourse 2,4 millions d’euros pour assister au match

Comme le rapporte RMC Sport, pour promouvoir ce match amical, Turki al-Sheikh, conseiller à la Cour royale et responsable de l’Autorité générale du divertissement saoudienne, avait lancé une vente aux enchères caritative. En jeu, il y avait un billet pour le match du PSG contre le Riyadh Season « assorti d’avantages VIP tels que des séances de photos avec les joueurs et l’accès aux vestiaires. » Les enchères ont débuté à 1 million de riyals saoudiens (245.000 euros) et se sont terminées à 10 millions de riyals (2,4 millions d’euros). Cette offre a été formulé par un magnat de l’immobilier saoudien, Mushref al-Ghamdi.