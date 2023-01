Obraniak : « Le PSG n’a jamais eu de quoi s’affoler »

Le PSG a validé son ticket pour les 16es de finale de Coupe de France ce vendredi. Opposés à Châteauroux en terrain hostile, les hommes de Christophe Galtier l’ont emporté sur le score de 1-3.

Le PSG a rencontré quelques difficultés face au pensionnaire de National 1. Il faut dire que Christophe Galtier avait décidé de faire largement tourner pour cette échéance. Trois titis étaient, par exemple, titulaires d’entrée, à savoir El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Mais finalement, les Parisiens ont assuré l’essentiel avec un succès 1-3 à la clé.

Un match maitrisé

Une partie qui n’a nullement enthousiasmé les foules. Et pour cause, les Rouge et Bleu, qui se sont tout de même faits bouger à certains moments, n’ont pas rendu une copie de haute volée, loin s’en faut. C’est notamment l’avis exprimé par Ludovic Obraniak sur le plateau de L’Équipe du Soir. Celui-ci préfère donc simplement retenir la qualification francilienne, même si ces derniers ont eu la main mise sur ce 32e de finale de Coupe de France : « Avec ce match, je ne me suis pas levé de mon siège. C’est un match globalement maîtrisé par le PSG. Le PSG n’a jamais vraiment eu de quoi s’affoler. J’ai aimé Zaïre-Emery, j’ai aimé Ekitike. Mais il n’y a rien eu de surprenant au final. »