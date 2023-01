Les titis, Ekitike, Soler, Sarabia… la conférence de presse de Galtier

Hier soir, le PSG a eu du mal pour s’imposer contre Châteauroux lors des 32es de finale de la Coupe de France (1-3). Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a dû attendre les 15 dernières minutes du match pour s’offrir la qualification en seizièmes de finale.

Dans un match difficile, le PSG s’est offert la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France lors des 15 dernières minutes de la rencontre contre l’équipe de National, la Berrichonne de Châteauroux (1-3). Carlos Soler (78e) et Juan Bernat (91e) ont scellé le succès parisien qui a eu du mal à se décanter. Privé de nombreux joueurs, Christophe Galtier avait décidé de titulariser plusieurs titis, El Chadaille Bitshiabu, Isamël Gharbi ou bien encore Warren Zaïre-Emery. Les deux derniers ont été performant alors que le défenseur central a eu un peu plus de mal, déviant malencontreusement le ballon dans ses propres filets sur le but égalisateur de Châteauroux. En conférence de presse d’après-match, le coach du PSG a tenu à saluer la performance de ses titis, défendant aussi Carlos Soler et Pablo Sarabia, transparents durant la rencontre.

Une forme de soulagement ?

« Imaginez s’il n’y avait pas eu de qualification… Il y a la satisfaction d’être qualifiés. On sait que ces tours-là sont toujours difficiles. On a joué sur un bon terrain, dans une bonne ambiance. C’était important d’ouvrir le score mais après patratraque ! Pendant 20 minutes mon équipe s’est retrouvée coupée en deux. Est-ce qu’on a cru que les choses allaient être faciles ? Peut-être, mais il a fallu vite recadrer tout le monde pendant la pause pour retrouver un bloc équipe. Dans ce sens-là, je suis satisfait de la seconde période.«

Les titis

« J’étais satisfait d’eux. Même si El Chadaille a été malheureux sur le but. Ils ont été sérieux, se sont mis rapidement dans le rythme. J’ai aimé comment s’est exprimé Ismaël dans le coeur du jeu. Warren a fait un match complet, total, de bon niveau. J’avais l’idée de les faire démarrer. Je suis satisfait de leur comportement.«

Avez-vous craint d’arriver aux tirs au but ?

« Oui car après c’est une loterie. Cette nouvelle formule sans prolongation donne plus d’espoirs à une équipe de division inférieure. »

L’après Coupe du Monde

« Je m’attendais à une situation assez complexe avec les états de forme des uns et des autres, l’absence dans le groupe depuis 5, 6, 7 semaines de beaucoup de joueurs, qui mettent du temps à se remettre au quotidien dans le club. On a beaucoup d’absents ce soir. On va voir qui on va récupérer contre Angers. On s’aperçoit que les équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du monde ont du mal à redémarrer. Il va falloir vite que tout le monde se recentre, se reconcentre sur l’équipe, notre jeu et les objectifs que nous nous sommes définis. »

Hugo Ekitike

« Ce soir je lui avais demandé d’aller dans la profondeur. Il est buteur. Il est impliqué sur le deuxième but. Mais il faut qu’il soit beaucoup plus axial. Je le freine sur le fait de pouvoir décrocher. Il aime venir dans le jeu mais après il nous manque quelqu’un devant. Il enchaîne les matchs. Il faut qu’il trouve du rythme. Il avait marqué dimanche à Lens. C’est toujours important pou un attaquant d’avoir des situations. Je veux qu’il soit plus dans l’axe que les autres profils d’attaquants que nous avons.«

La prestation de Soler

« Ce sont des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué. Carlos est utilisé dans différents registres. Depuis son plus jeune âge il n’a joué que dans un club, Valence, et l’adaptation est peut-être plus longue pour lui. Il était capitaine, un joueur important. Le fait de ne pas jouer de manière régulière ne l’aide pas. Mais je crois en ses qualités et capacité. Lui et Pablo reviennent de la Coupe du monde en plus.«

…et celle de Sarabia

« Pour Pablo : on a un secteur offensif très impressionnant quand tout le monde est là. Il a peu de temps de jeu. Il doit y avoir de la frustration. J’ai aimé comment il s’est exprimé au début du match. Ça été plus difficile par la suite. Ils n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Je sais que c’est difficile pour eux, quelquefois c’est dur mentalement. On va voir dans les matchs à venir. Mais je pense qu’ils auront du temps de jeu et dans cette seconde partie de saison très chargée, ils en auront sûrement plus qu’ils ont pu en avoir lors de la première partie.«

La déception des supporters de ne pas voir les stars

« Evidemment quand il y a eu le tirage, en 48 heures le stade était plein. Il y avait beaucoup d’enfants et des familles. Malheureusement les joueurs de la Coupe du monde sont allés… au bout de la Coupe du monde. Neymar, c’était la seule période pour soigner encore mieux sa cheville. Leo est rentré il y a 48 heures. Kylian est en vacances. C’est dommage pour le public ici à Châteauroux.«