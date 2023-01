Marcus Rashford est l’un des meilleurs attaquants d’Angleterre. Annoncé dans le viseur du PSG, il a vu son contrat avec Manchester United, qui arrivait à expiration en juin 2023, automatiquement prolongé d’un an. Les Red Devils ne souhaiteraient pas en rester et le conserver encore de très nombreuses années.

L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un attaquant. Le club de la capitale a pensé à Marcus Rashford. L’international anglais n’avait alors plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Il est finalement resté dans son club formateur, mais les dirigeants parisiens n’avaient pas abandonné la piste menant à l’attaquant. Dans une interview donnée il y a quelques semaines, Nasser al-Khelaïfi – le président des Rouge & Bleu – avait confirmé avoir eu des discussions autour d’un possible transfert de Rashford à Paris l’été dernier, avant d’ouvrir la porte à une possible arrivée lors du mercato estival en 2023, l’Anglais (25 ans) étant libre de tout contrat. Mais quelques semaines après cette interview, le club mancunien levait une clause dans le contrat de Rashford, qui le faisait prolonger automatiquement d’un an.

Selon les informations de Fabrizio Romano, spécialiste italien du mercato, Manchester United aimerait conserver son joueur encore de très nombreuses années. Le club de Premier League a placé les prolongations de contrat de Marcus Rashford et Diogo Dalot tout en haut de la pile et aimerait conclure ses signatures le plus rapidement possible. Des contacts en ce sens ont déjà eu lieu entre toutes les parties. Fabrizio Romano explique que c’est aussi une volonté d’Erik ten Hag de conserver les deux joueurs sur le long terme. Ce dernier a été très clair l’été dernier quand le PSG s’est manifesté pour Rashford : il est hors de question qu’il parte avait-il expliqué à ses dirigeants.

Manchester United consider Marcus Rashford & Diogo Dalot new contracts among top priorities to be done as soon as possible. Contacts are already taking place 🔴 #MUFC

Ten Hag wants both to be part of long project. He was very clear when PSG moved for Marcus last August: no way. pic.twitter.com/IQqtgbYlNW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2023