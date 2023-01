Warren Zaïre-Emery entre encore dans l’histoire du PSG

Titulaire hier soir lors de la victoire du PSG contre Châteauroux lors des 32es de finale de la Coupe de France (1-3), Warren Zaïre-Emery est de nouveau entré dans l’histoire des Rouge & Bleu.

Warren Zaïre-Emery est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain, qui aura 17 ans le 8 mars prochain, a été l’un des meilleurs parisiens sur la pelouse de Gaston Petit hier soir. Pour la première fois de sa jeune carrière, il était titulaire avec son club formateur. Une présence dans le onze de départ qui lui permet d’encore entré dans l’histoire des Rouge & Bleu, lui qui est déjà le plus jeune joueur à avoir joué en Ligue 1 et en Ligue des Champions pour le PSG. En effet, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à débuter une rencontre officielle.

Il efface des tablettes Mamadou Sakho

À 16 ans, 9 mois et 29 jours, il efface des tablettes un autre emblématique titi du PSG, Mamadou Sakho. Le défenseur central avait connu sa première titularisation avec son club formateur à 17 ans et 1 jour. C’était lors d’un seizième de finale aller de la Coupe UEFA face à l’AEK Athènes le 14 février 2007. Actuellement à Montpellier, Sakho reste le plus jeune capitaine de l’histoire du club de la capitale à 17 ans et 8 mois. Le podium des plus jeunes joueurs titulaires au sein du PSG est complété par Adil Aouchiche, à 17 ans, 1 mois et 15 jours, le 30 aout 2019.