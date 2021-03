Obraniak : “S’il y a un trentenaire que tu dois prendre, c’est Messi”

Après 10 ans sous le maillot de Manchester City, Sergio Agüero, en fin de contrat en juin, va devoir trouver un nouveau projet sportif pour les prochaines saisons. En effet, le club anglais a officiellement annoncé le départ de son numéro dix ce lundi soir dans un communiqué. “Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Agüero à l’expiration de son contrat cet été.” Sans surprise, le PSG est annoncé parmi les potentiels prétendants pour s’attacher les services de l’attaquant de 32 ans. Mais pour Ludovic Obraniak, le club de la capitale doit plutôt relancer Mauro Icardi et garder Moise Kean (prêté par Everton). Il estime notamment que le PSG devrait plutôt se concentrer sur un autre trentenaire : Lionel Messi (33 ans / en fin de contrat au FC Barcelone).

“Agüero ? Ok, ça pourrait matcher avec Neymar et Mbappé, mais tu ne peux pas les enfiler comme des perles. Il faut savoir s’arrêter à un moment. T’auras peut-être l’opportunité de garder Kean, un jeune garçon (21 ans) qui a un vrai apport sur son passage au PSG. Quid d’Icardi ? tu l’as payé et il est là. Tu crois que tu peux facilement aller le prêter à l’AS Roma et qu’ils vont prendre tranquillement 70% de son salaire qui doit être pharaonique. Tout cela n’est pas réglé. L’importance, c’est peut-être de relancer Icardi et de garder Moise Kean sur lequel tu es sûr qu’il a envie de rester et qu’il y aura un réel apport”, a commenté Ludovic Obraniak sur le plateau de l’EDS. “Il y a peut-être une fenêtre de tir pour Messi. S’il y a un trentenaire que tu dois prendre, c’est lui. S’il y en a qu’un et que tu dois faire un sacrifice, c’est pour lui. Là on n’est plus dans une logique sportive. On est dans une logique où c’est la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre 2022). Les Qataris font signer Messi en étant ambassadeur.”