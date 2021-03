Lizarazu : “Avec Mbappé, tout est démesuré”

Toutes les grandes stars offensives du football sont égoïstes, toutes. Entré à l’heure de jeu contre le Kazakhstan (0-2) avec les Bleus, Kylian Mbappé avait très envie de marquer afin de rattraper son match raté contre l’Ukraine quatre jours plus tôt. Sans réussite. Dans L’Equipe, Bixente Lizarazu regrette que les critiques à destination de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France ne soient pas plus… dans le réel.

“Reproche-t-on aux plus grands attaquants, à Cristiano, d’être égoïstes ? Ils cultivent tous une forme d’égoïsme, indispensable pour parvenir à ces hauteurs. On reproche bien des choses à Mbappé. Avec lui, tout est démesuré, dans les compliments comme dans les critiques, et il peut passer en quelques jours du génie absolu à la starlette égoïste”, constate l’ancien latéral dans L’Equipe. “Je ne vois Mbappé ni comme un Dieu ni comme un diable. Entre ces deux extrêmes, il y a une nuance à trouver. Ce n’est pas la mode, je sais… Mbappé est d’abord un joueur très talentueux, en avance, et qui a déjà un parcours hors norme à son âge. Mais c’est aussi un jeune joueur qui a beaucoup à apprendre et qui peut connaître des phases de moins bien. […] Il doit comprendre que ces partenaires le régaleront d’autant mieux qu’il saura combiner avec eux et les régaler lui aussi. À 22 ans, Mbappé est un diamant qu’il faut encore polir. On ne peut pas tout lui demander. Les plus grands attaquants cultivent tous une forme d’égoïsme, indispensable pour parvenir à ces hauteurs.”