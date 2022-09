Hier soir, Neymar a encore réalisé un très bon match contre Lyon, lui qui a offert le seul but du match à Lionel Messi, sa septième offrande en huit matches de championnat. Le Brésilien (30 ans) a aussi beaucoup participé aux tâches défensives de son équipe. Il a été remplacé à cinq minutes de la fin par Carlos Soler. Christophe Galtier a souligné qu’il était un peu rincé et énervé au moment de quitter la pelouse du Groupama Stadium. Ludovic Obraniak estime qu’il n’y a pas mort d’homme dans cette histoire.

« C’est lui qui est le plus impliqué sur le plan défensif«

« Il le dit (Galtier, ndlr), c’est celui qui en avait le moins sous la semelle. Mais s’il en avait moins sous la semelle, c’est peut-être parce que c’est celui qui a le plus donné, défend Obraniak sur le plateau de l’Equipe du Soir. On le voit depuis le début de saison. C’est lui qui est le plus impliqué sur le plan défensif. Il fait des retours, il est à l’animation du jeu, il est souvent à la finition aussi. Il donne beaucoup. Peut-être aussi qu’il y avait besoin de verrouiller un petit plus et que Messi, par sa faculté du jeu en une touche de balle, c’est peut-être mieux de le laisser sur le terrain. Il a peut-être un peu moins couru, il avait peut-être un peu plus de jus. Il n’y a pas mort d’homme, tu sors à la 85e. »