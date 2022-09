Avant la trêve internationale, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Groupama Stadium face à Lyon (0-1) en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Malgré plusieurs occasions franches, les Parisiens n’ont pas réussi à alourdir la marque. Malgré ça, Christophe Galtier a vu une belle rencontre de son équipe.

« Il était important de continuer notre série. On a joué 11 matches avec le Trophée des Champions, on n’en a gagné 10. Lyon est un concurrent direct, on a vu les résultats de la journée, c’était de bon augure de l’emporter ici pour faire des écarts. On savait que l’on allait avoir un match difficile mais on a fait un très bon match même si on peut regretter le nombre d’occasions ratées ou arrêtés par Anthony (Lopes, ndlr), souligne le coach du PSG pour Prime Video. Il a fait un très grand match, le score aurait pu être plus large. Après, tant que vous êtes à 1-0, on n’est pas à l’abri d’une situation. Mais je crois que sur l’ensemble du match, la possession de balle et les occasions franches, on mérite notre victoire.«