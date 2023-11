Formé au PSG, l’attaquant, Odsonne Edouard évolue actuellement à Crystal Palace, en Angleterre. Comme chaque semaine, le club parisien est parti à la rencontre de l’un de ses anciens joueurs.

Passé par le centre de formation du PSG, Odsonne Edouard n’a jamais disputé une seule rencontre en professionnel avec son club formateur. Il a été prêté successivement à Toulouse et le Celtic Glasgow en 2016-2017 et 2017-2018 avant de s’engager définitivement avec le club écossais à l’été 2018. Après trois saisons très remarquées (144 matches, 73 buts), l’attaquant français a décidé de rejoindre la Premier League et Crystal Palace en 2021. Désormais âgé de 25 ans, Odsonne Edouard est revenu sur son actualité et ses souvenirs au PSG, dans un entretien au site officiel du club parisien.

Ses meilleurs moments en formation

« Je ne conserve que des très belles images de mes années passées au Paris Saint-Germain. Nous formions une véritable bande de potes avec une concurrence amicale. À ce jour, il s’agit incontestablement de la plus belle période de ma vie. Le premier grand moment qui me vient à l’esprit est notre victoire en 2015 lors de l’Al Kass International Cup U17 au Qatar. Nous en parlons encore avec mes anciens coéquipiers ! Il s’agissait de notre premier grand trophée remporté tous ensemble. C’était une fierté de bien représenter le PSG à l’étranger. Quelques mois après, nous avions atteint la finale du Championnat de France U17, malheureusement perdue contre le FC Lorient. Cette grande déception nous a donné la rage de vaincre pour conquérir le titre de champion de France U19 l’année suivante, ce que nous avons réussi à faire en battant l’OL. Soulever la coupe fut incroyable à vivre ! Nous avions à cœur de bien clôturer notre cycle de formation car nous savions que certains d’entre-nous allaient quitter le club et pour d’autres intégrer le groupe professionnel (…) Ce fut une immense consécration pour couronner ce chapitre de cinq années de formation. »

La signature de son premier contrat professionnel le 27 avril 2016

« Un jour magnifique ! La signature de mon premier contrat professionnel avec Paris ! C’était un rêve de gosse, un objectif que je m’étais fixé dès mon entrée au Centre de Préformation. Rendre très fière ma famille m’a rempli d’une joie indescriptible. J’étais toutefois convaincu qu’il ne s’agissait que d’une étape et que le plus dur était à venir. »

Est-ce un regret de ne pas avoir disputé un match avec l’équipe professionnelle ?

« Dès la saison suivante, j’ai rejoint le Toulouse FC sous la forme d’un prêt. Je ressentais ce besoin d’acquérir rapidement du temps de jeu en pro, qui plus est en Ligue 1. À cette époque, il était très compliqué de s’imposer sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic puis Edinson Cavani empilait les buts ! À mon retour au club, le coach m’a confié qu’il ne comptait pas sur moi car il avait recruté Hatem Ben Arfa et Jesé en attaque, des joueurs plus expérimentés. J’ai donc décidé d’aller tenter ma chance ailleurs, c’est ainsi que j’ai signé au Celtic FC. C’est plus une déception qu’un regret, car j’aurais tant aimé fouler la pelouse du Parc des Princes avec le maillot rouge et bleu. Chacun fait son chemin en fonction du contexte du moment ! »

La progression de Warren Zaïre-Emery

« Un de plus chez les Bleus ! C’est magnifique pour le club et totalement mérité pour Warren. C’est aussi encourageant pour tous les Titis qui fréquentent le Centre de Formation et une belle récompense pour tous les encadrants. Il faut le dire, Warren est un phénomène ! Ce qu’il réalise à un si jeune âge est vraiment prodigieux. Il bat tous les records un à un, je lui souhaite de continuer le plus longtemps possible sur cette voie. »

Ses ambitions

« J’essaye de donner la meilleure version de moi-même à chaque fois que je pénètre sur une pelouse. Rendre fiers les supporters du Selhurst Park est mon objectif. C’est en réalisant des prestations abouties que je pourrais prétendre à intégrer un des plus grands clubs européens. J’aspire à devenir un attaquant qui compte sur la carte du football européen. Il est donc important de réaliser une grande saison avec les Eagles ! »