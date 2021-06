Keylor Navas devrait rester le numéro 1 (LP)

Le PSG est proche de recruter deux joueurs, libre de tout contrat, avec Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Pour le premier cité, il s’agit d’une opportunité de marché explique le Parisien. “Pour le PSG, l’intérêt est tout trouvé : s’assurer dès aujourd’hui l’après-Navas. De quoi s’éviter d’ici un an ou deux un transfert élevé d’un autre gardien.” Avec cette arrivée, deux questions se posent. Une concurrence avec Keylor Navas ou bien un prêt de minimum un an comme Chelsea avait pu le faire avec Thibaut Courtois (acheté en 2011 et prêté pendant trois à l’Atlético de Madrid). Dans le cas d’un prêt, l’AS Roma serait l’un des points de chute possibles. Mais que le PSG décide de prêter ou de garder l’international italien (22 ans), Keylor Navas restera le numéro 1 assure le quotidien francilien. Avec l’arrivée de Donnarumma, le PSG devra régler la situation de ses nombreux gardiens encore sous contrat (Areola, Rico, Innocent, Bulka).