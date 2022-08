Quel onze du PSG pour affronter l’AS Monaco ?

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), la 4e journée de Ligue 1 se clôturera par un choc entre le PSG et l’AS Monaco au Parc des Princes. Auteur d’un début de saison tonitruant en championnat avec trois victoires en autant de rencontres et 17 buts inscrits, le club de la capitale voudra poursuivre sur sa lancée et récupérer son fauteuil de leader, occupé actuellement par le RC Lens (10 pts) après sa victoire contre le Stade Rennais (2-1). Et pour cette rencontre, Christophe Galtier aura un groupe au complet, à l’exception de Vitinha, suspendu.

Première titularisation pour Renato Sanches ?

Ainsi, à l’entame de ce marathon de matches qui verra le PSG disputer 7 rencontres en 21 jours, le coach parisien devrait aligner son onze-type pour ce choc face à l’ASM. Ainsi, Gigio Donnarumma débutera dans les buts. Comme depuis le début de saison, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe devraient être aligné en défense centrale. Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont pressentis pour occuper les rôles de piston. Afin de pallier l’absence de Vitinha, Renato Sanches devrait connaître sa première titularisation avec les Rouge & Bleu. Il formerait ainsi le double pivot du milieu de terrain avec Marco Verratti. Enfin, sauf surprise de dernière minute, le trio offensif sera composé de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.