Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 août 2022. Le match face à l’AS Monaco, un PSG qui peut viser les records, une chance à saisir pour Renato Sanches, le onze probable et l’arrivée de Fabian Ruiz en bonne voie et les Parisiennes affrontent l’OL au Trophée des Championnes.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au choc de la 4e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco ce dimanche à 20h45 (Prime Video) et se demande si les Rouge & Bleu peuvent battre des records cette saison. En effet, le marathon de matches avec 7 rencontres en 21 jours permettra d’en savoir plus sur le véritable niveau du PSG de Christophe Galtier. Et pour répondre aux objectifs de la saison, le board parisien espère toujours quelques renforts supplémentaires. Même si l’Inter a fermé la porte pour un départ de Milan Skriniar, Luis Campos espère toujours le recruter. De plus, le nouvel homme fort du PSG « considère le milieu de Naples Fabian Ruiz (aucun accord n’avait été trouvé avec Naples samedi soir) comme la pièce du puzzle qui manque à l’entrejeu. » Ainsi, les prochains jours s’annoncent intenses aussi bien dans le sens des départs que pour accueillir des potentielles recrues.

Car pour l’instant, les champions de France réalisent un début de saison idyllique sur le terrain. Avec trois victoires, 17 buts marqués et 3 encaissés en Ligue 1, l’équipe de Christophe Galtier a déjà réussi un petit exploit : « la question n’est presque plus de savoir si Paris va gagner mais de combien de buts et après combien de temps sera marqué le premier. » Et après ce premier choc du championnat, il y aura un peu plus de précisions pour savoir si cette formation parisienne peut battre tous les records cette saison. « Celui du Nantes de 1995 (32 matches de rang sans défaite), celui du nombre de victoires consécutives (16, par Monaco en 2017), ou celui, par exemple, du nombre de buts marqués en une saison (118 par le RC Paris en 1959-1960). »

Et pour ce match face à l’ASM, Renato Sanches devrait profiter de la suspension de Vitinha pour connaître sa première titularisation au PSG. L’occasion pour le numéro 18 de marquer des points dans un secteur où la concurrence sera rude. Face à la mise en place d’un système à trois défenseurs, le duo Luis Campos-Christophe Galtier a vite défini la nécessité d’avoir des profils « coureurs » au milieu de terrain afin d’éviter d’avoir un bloc équipe coupé en deux, une carence souvent apparue au PSG ces dernières saisons. Dans cette optique, les deux hommes forts ont opté pour le profil du Portugais de 25 ans. « ‘Renato, avec un profil très dynamique, capable de faire des allers-retours constants, très ‘box to box’, correspond parfaitement au projet de jeu que nous souhaitons mettre en place’, explique-t-on au PSG. » Mais le champion d’Europe 2016 est également attendu dans les phases de possessions grâce notamment à sa capacité à casser des lignes balle au pied.

Souvent positionné à droite dans le 4-2-3-1 du LOSC, Renato Sanches occupera essentiellement un rôle dans le coeur du jeu des Rouge & Bleu. Même si la paire Vitinha-Verratti a montré de belles qualités depuis le début de saison, le board parisien veut apporter un peu plus d’impact athlétique dans son entrejeu, ce qui explique le recrutement de Renato Sanches et la prochaine arrivée de Fabian Ruiz. « Si le Napolitain arrive, Galtier disposerait alors dans l’entrejeu d’un panel complet. » De plus, l’entraîneur français a rappelé qu’il pouvait aussi installer un milieu à trois.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Sanches, Verratti, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Enfin, le quotidien sportif évoque aussi le Trophée des Championnes opposant l’Olympique Lyonnais et les Féminines du PSG ce dimanche soir. Après un exercice 2021-2022 chaotique, les Parisiennes pourraient lancer la nouvelle saison avec un premier trophée. Les Lyonnaises avaient remporté cette coupe en 2019 avant que les deux dernières éditions ne soient annulées. Les Rouge & Bleu ont connu une intersaison mouvementée avec un changement d’entraîneur et une préparation estivale tronquée avec deux matches amicaux annulés. Ainsi, « Paris aborde cette première échéance dans le flou. » La hiérarchie au poste de gardien n’est pas encore claire, tandis que la non-sélection de Kheira Hamraoui et le départ de Sara Däbritz laissent un vide dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. À cela s’ajoute la blessure longue durée de Marie-Antoinette Katoto en attaque. En face, l’OL devra composer avec quelques absences (Macario, Carpenter, Marozsan, Renard et Henry) mais avance avec plus de certitudes.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match au Parc des Princes face à l’AS Monaco. Après un début de saison réussi, le PSG voudra poursuivre sur sa lancée à l’entame du marathon de match jusqu’à fin septembre. En effet, les champions de France vont disputer 7 matches 22 jours avant la première coupure internationale. Pour l’instant, les Parisiens sont mordants « avec ce mélange de challenges individuels liés à la Coupe du monde en novembre-décembre et d’esprit collectif insufflé par le duo Christophe Galtier – Luis Campos. » Et le club de la capitale aura pour objectif de conserver cette même fraicheur avec le turn-over annoncé pour les prochaines rencontres. Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, le PSG vise toujours trois nouvelles recrues. Une mission qui semble complexe. Actuellement, l’équipe parisienne peut sembler légère « en cas d’absence de l’une des trois stars, un peu juste au milieu où les suspensions sont le plus fréquentes et les interrogations liées à Sergio Ramos », conclut LP.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Renato Sanches. L’international portugais est pressenti pour débuter le match face aux Monégasques. Alors qu’il a connu quelques déceptions depuis le début de sa carrière, l’ancien Lillois veut désormais s’imposer chez un grand d’Europe. Pendant longtemps, le natif de Lisbonne a conservé cette image de prodige. Avec de bonnes performances en Ligue des champions avec le Benfica et un bel Euro en 2016, le Bayern n’avait pas hésité à dépenser 35M€ pour s’attacher les services du Portugais. Mais entre une adaptation difficile et des blessures à répétition, Renato Sanches a été prêté à Swansea un an plus tard, où il a une nouvelle fois déçu. « De 2016 à 2019, Renato a joué de malchance. Son corps n’était pas encore prêt à l’exigence du très haut niveau du Bayern ou de la Premier League. Il était trop jeune pour s’exprimer à 100%, que ce soit physiquement ou mentalement. Il a mis du temps à regagner de la confiance, comme s’il avait dû réapprendre les bases », a déclaré un proche du joueur.

Mais grâce à Luis Campos et Christophe Galtier, Renato Sanches a réussi à relancer sa carrière du côté du LOSC en 2019. Déjà adopté par le vestiaire du PSG grâce à sa bonne humeur, le Portugais a désormais pour objectif de s’installer dans le onze des Rouge & Bleu, précise Le Parisien. Il pourra notamment profiter de sa polyvalence pour tirer son épingle du jeu et enchaîner les rencontres, à commencer par celle face à l’AS Monaco ce dimanche.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Sanches, Verratti, Nuno Mendes – Messi – Mbappé, Neymar

Au rayon mercato, il est question des avancées dans les discussions entre le PSG et le Napoli pour le recrutement de Fabian Ruiz. Et les négociations pour l’arrivée de l’Espagnol « vont dans le bon sens. » Selon la Rai (chaine de télévision italienne), le milieu de terrain est attendu à Paris ce lundi. Un accord a été trouvé pour une somme de 22M€ fixe plus 3M€ de bonus. Du côté des départs, Edouard Michut va disputer la saison 2022-2023 du côté de Sunderland. En effet, le milieu de terrain de 19 ans va être prêté avec option d’achat à hauteur de 5M€ dans le club de Championship, rapporte LP.

Enfin, comme le rapporte Monaco-Matin dans ses pages intérieures, le club du Rocher aura pour objectif d’enrayer la machine parisienne. En effet, depuis le début de saison, le PSG surclasse tous ses adversaires et peut compter sur un trio Messi-Mbappé-Neymar en feu. « L’ex coach de Nice est salué pour la gestion de ses stars. Même si son équipe n’a signé qu’un seul clean-sheet en trois journées. » En face, l’AS Monaco reste sur une lourde défaite face au RC Lens (1-4). Mais face aux champions de France en titre, l’ASM ne compte pas subir, comme l’a rappelé le coach monégasque, Philippe Clément : « On devra faire les choses au bon moment. Quand tu presses haut sans arrêt, ils ont la qualité pour prendre la profondeur. Si tu es tout le temps bas, ils ont aussi du talent dans les petits espaces. »