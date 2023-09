Officiel : Ismaël Gharbi rejoint le Lausanne Ouchy en prêt

Ismaël Gharbi, même s’il s’entraînait avec l’équipe première et était convoqué aux rencontres du PSG, n’aurait pas eu un temps de jeu important avec son club formateur cette saison. Il a prêté en D1 Suisse.

En juin 2022, Ismaël Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le titi parisien n’a pour autant pas eu beaucoup sa chance avec l’équipe première ces deux dernières saisons. Il a joué douze matches avec son club formateur, dont huit lors de l’exercice précédent. Afin d’avoir du temps de jeu, un départ cet été était envisagé. Proche de rejoindre l’OGC Nice lors du mercato hivernal 2023, il a vu les Aiglons revenir à la charge cet été. Il était aussi dans le viseur du Werder Brême, qui souhaitait l’obtenir en prêt. Mais le titi parisien prend finalement la direction de la D1 Suisse.

Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain est prêté au club suisse du FC Stade Lausanne Ouchy pour la saison 2023-2024. ✍️



Le Club souhaite à Ismaël une saison pleine de succès avec Le FC Stade Lausanne Ouchy. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023 Twitter : @PSG_inside

Un prêt sans option d’achat

Ce vendredi, le promu dans l’élite helvète, Lausanne Ouchy a officialisé l’arrivée du milieu offensif (19 ans). Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, il est prêté sans option d’achat à l’actuel dernier du championnat suisse. Un départ qui devrait lui permettre d’accumuler du temps de jeu et enfin lancer sa carrière. Il pourra ainsi se faire de l’expérience et pourquoi pas revenir au PSG la saison prochaine avec un nouveau statut et plus de chances de porter le maillot des Rouge & Bleu à l’avenir.