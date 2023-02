Le mercato hivernal a tiré sa révérence et le PSG n’aura donc enregistré aucune recrue. Un imbroglio qui a tenu en haleine tous les supporters parisiens ce mardi soir.

Tout semblait bouclé et pourtant. Présent au siège du PSG ce mardi soir pour y parapher son contrat, Hakim Ziyech a été le témoin impuissant d’une situation des plus ubuesques. Alors qu’un accord total avait été acté entre le club de la capitale et Chelsea, les Blues ont, par trois fois, envoyé les mauvais documents. Ce qui a fait capoté le prêt sans option d’achat de l’international marocain. Un échec qui a, en outre, eu des répercussions dans un tout autre dossier.

Ismaël Gharbi reste au PSG

Car oui, ce mardi soir, on apprenait finalement que le dossier Hakim Ziyech était lié à celui menant à Ismaël Gharbi. La venue de l’ancien ajacide étant supposément bouclée, le PSG a validé le départ de son titi sous forme de prêt chez les Aiglons. Problème, là aussi, les documents ont tardé à parvenir à la LFP. Faisant, de fait, tomber à l’eau ce prêt. Et ce jour, Le Parisien nous explique les raisons de ce vrai faux départ.

Ainsi, comme stipulé plus haut, le PSG attendait de mettre la main sur Hakim Ziyech de manière définitive. Par conséquent, les décideurs parisiens ont volontairement fait traîner les choses pour ne pas se retrouver dos au mur en cas de soucis avec l’écurie britannique. Les documents seraient ainsi parvenus sur le bureau de l’instance hexagonale à 23h10, soit avec dix minutes de retard. Le joueur pensait débarquer à Nice ce mercredi matin, nous relate LP, mais le média francilien confirme que, de source parisienne et niçoise, ce deal a bel et bien capoté.

Avec le départ de Pablo Sarabia non-compensé, l’espoir ibère aura certainement un petit coup à jouer lors des prochaines semaines.