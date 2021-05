Officiel – Julian Draxler prolonge jusqu’en 2024

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Julian Draxler poursuivra l’aventure au PSG. En fin de contrat en juin, l’international allemand a prolongé son contrat avec le club de la capitale ce lundi. Le club a officialisé la nouvelle en début de soirée. Le joueur de 27 ans (arrivé au PSG en janvier 2017) a paraphé un nouveau contrat de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024. De son côté, RMC Sport a indiqué que Julian Draxler avait baissé son salaire. Sous le maillot des champions de France, l’international allemand a disputé 172 matches, inscrivant 24 buts et délivrant 39 passes décisives. Avec les Rouge et Bleu, le joueur formé à Schalke 04 a remporté 10 trophées : 3 Championnats de France (2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2017, 2018, 2020) et 3 Coupes de la Ligue (2017, 2018, 2020), auxquels s’ajoute 1 Trophée des champions (2020).

Statistiques 2020-2021 de Julian Draxler*

Ligue 1 : 24 matches disputés (1.059 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives

: 24 matches disputés (1.059 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (267 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (267 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 5 matches disputés (287 minutes) – 2 passes décisives

*Source : psg.fr