I.Paredes : “Nous sommes calmes et confiantes”

Après l’élimination face à Barcelone en demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG se sont vite remobilisées et ont enchaîné deux victoires (Paris FC et Le Havre) en championnat pour leur permettre de garder ce point d’avance sur l’OL. Les Parisiennes doivent disputer encore trois matches (Reims, OL, Dijon) en dont un choc face aux Lyonnaises le 30 mai prochain. Dans un entretien accordé au site officiel du club, la capitaine des Féminines du PSG – Irène Paredes – a été questionnée sur cette fin de saison.

“On n’a pas le temps de trop réfléchir. Les jours qui ont suivi l’élimination étaient compliqués, le début de la semaine dernière aussi, parce que cela nous a fait mal car nous avons mis beaucoup d’énergie et de motivation dans cette demi-finale. Mais on a encore le titre à jouer. Il faut donc mettre cela de côté et tout donner pour y arriver”, a déclaré Irène Paredes avant d’évoquer l’état d’esprit du groupe dans ce sprint final. “Nous nous sentons fortes, très fortes. C’est pour cela que la déception était encore plus grande. Mais on se sent bien et l’équipe est motivée. On a bien travaillé, on a beaucoup d’envie, on veut continuer et aller au bout. On a envie de jouer et, tout d’abord, de gagner le prochain match (face à Reims ce vendredi, ndlr), et d’aller étape par étape. C’est comme cela que nous en sommes arrivées là. Jusqu’à maintenant, on a joué chaque match comme une finale. Nous sommes calmes et confiantes.”