Nouvelles rassurantes pour Marquinhos et Mbappé à J-2 de PSG / City (RMC)

Le PSG disposera-t-il de l’ensemble de son effectif pour la demi-finale aller de Ligue des champions face Manchester City ce mercredi ? Outre Juan Bernat, qui poursuit sa reprise personnelle et non-inscrit dans la liste d’UEFA Champions League du PSG, Mauricio Pochettino devrait disposer d’un groupe pléthorique pour ce match européen. En effet comme le rapporte RMC Sport via son site internet, les nouvelles sont rassurantes pour Marquinhos et Kylian Mbappé. Lors de l’entraînement de ce lundi au Camp des Loges, l’effectif parisien s’est entrainé “en petits groupes” à deux jours de la rencontre face aux Citizens.

Absent depuis le 7 avril dernier, Marquinhos a participé à l’intégralité de la séance collective. “Une bonne nouvelle pour le Brésilien qui sera, sauf nouvelle blessure dans les 48 heures, dans le groupe du PSG mercredi.” Pour rappel, l’international brésilien avait repris le chemin de l’entraînement collectif depuis jeudi dernier. Concernant Kylian Mbappé, il était sorti ce week-end face au FC Metz suite à un coup reçu au quadriceps. Même s’il n’a pas participé à la totalité de la séance collective du PSG ce lundi, le numéro 7 parisien “est attendu sur l’ensemble de l’entraînement dès ce mardi. Tout le monde se veut rassurant pour mercredi, c’est juste un coup”, conclut RMC.