CdM des Clubs : L’hommage de Rio Ferdinand à Luis Enrique après PSG / Real Madrid

A l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG continue d’impressionner le monde du football. Et pour le compte des demi-finales face au Real Madrid, les joueurs de Luis Enrique ont livré une partition dans la même lignée.

Pour le compte des demi-finales de Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est aisément imposé face au Real Madrid sur le score de 4 buts à 0. Ainsi, le club de la capitale disputera la finale ce dimanche 13 juillet (21h sur DAZN & TF1) face à Chelsea. Si les individualités du Paris Saint-Germain ne cessent de répondre présents matchs après matchs, un homme mène ce collectif d’une main de maître : Luis Enrique. Un facteur qui n’a pas échappé à Rio Ferdinand, qui a rendu un hommage au technicien espagnol après la rencontre entre le PSG et le Real Madrid : « Bravo à Luis Enrique… il a fait de Dembélé une superstar ! Obtenir des joueurs de haut niveau, qui ont toujours été considérés comme les meilleurs de leurs équipes, des enfants aux adultes… travailler comme si leur vie en dépendait, c’est du génie en soi. Imaginez si Mbappé était resté et avait fait ça ! Dembélé est-il désormais un joueur plus important que Kylian… Son rythme de travail et son humilité à s’adapter l’ont amené à de nouveaux niveaux. Gestion de l’homme M. Enrique« , a-t-il publié comme message sur le réseau social X.

L’ancienne gloire du football anglais et de Manchester United a ensuite insisté sur le travail acharné d’Ousmane Dembélé : « Lorsque les égos ne sont pas prêts à faire des compromis, vous serez humilié par les égos qui écoutent… les faits ! Dembélé attend de presser presque à la place d’Usain Bolt dans ses starting-blocks ces derniers temps. Cela a transformé sa carrière et servirait de modèle aux jeunes joueurs s’il remportait le Ballon d’Or. La prochaine génération devrait en prendre note : allier travail acharné et intelligence est largement récompensé« .