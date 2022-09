Tribune CS – Soirée Europa League

La Ligue des Champions a repris ses droits cette semaine avec une victoire du PSG face à la Juventus de Turin (2-1). Une belle opération qui confirme le bon début saison parisien, malgré les quelques failles aperçues en seconde période. Ce soir, c’est l’Europa League qui va avoir le droit à son retour et de belles affiches sont au programme. La Lazio reçoit Feyenoord et Manchester United affronte la Real Sociedad. Pour les clubs français, Nantes retrouve l’Europe et se confrontera à l’Olympiakos, tandis que Monaco se frottera à l’Étoile Rouge de Belgrade. D’autres rencontres sont également à suivre : Ferencvaros – Trabzonspor, Omonia – Sheriff, Sturm Graz – Midtjylland, Fribourg – Qarabag.

Des rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !