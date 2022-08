Officiel : Thilo Kehrer rejoint West Ham

La mission dégraissage de l’effectif du PSG se poursuit et s’accélère. C’est désormais officiel, Thilo Kehrer quitte le Paris Saint-Germain et rejoint West Ham dans le cadre d’un transfert définitif. Le désormais ex numéro 24 parisien s’engage avec le club pensionnaire de Premier League jusqu’en 2026 avec deux années en option. Le montant de l’opération s’élève à 12 millions d’euros + bonus. Pour rappel, l’international allemand s’est engagé avec le club de la capitale contre 37 millions d’euros à l’été 2018, en provenance de Schalke 04. Le contrat de Thilo Kehrer courait jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Le désormais ex-défenseur parisien a disputé 128 rencontres toutes compétitions confondues avec la tuniques Rouge & Bleu sur le dos.

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain écrit : « Le club souhaite beaucoup de réussite à Thilo sous le maillot de West Ham United« .

