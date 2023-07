Officiel : Un titi quitte le PSG cet été

Younes El Hannach quitte le PSG et prend la direction du Qatar. Le défenseur parisien qui était sous contrat jusqu’en 2025, annonce via son Instagram son départ de son club formateur, le Paris Saint-Germain.

Younes El Hannach quitte officiellement le club de la capitale. Capitaine exemplaire et défenseur prometteur des U19 parisiens, El Hannach acte son départ. Le défenseur était un homme fort aux yeux de Zoumana Camara, au point de porter le brassard de capitaine. Il part donc après 10 ans au club depuis les catégories U11 jusque la Youth League. Le titi parisien s’envole pour une destination exotique. Selon toute vraisemblance, il irait rejoindre ses anciens coéquipiers Yansané et Najeh partis pour le Qatar. Antero Enrique a eu un rôle majeur dans ce transfert. Homme de confiance du Qatar, c’est lui gère le développement de la ligue locale. L’ancien directeur sportif du PSG continue de placer ses pions.

Il est temps pour moi de tourner la page et d’en débuter une nouvelle Instagram : y.elhannach

D’autres titis sur le départ ?

Tous les éléments de la génération 2004 ne peuvent plus évoluer avec les U19 et doivent à présent décider de leur avenir. Après El Hannach, certains titis sont à la croisée des mondes. Parmi eux on peut citer Nathan Bitumazala, Mountanabi Bodiang et surtout Ismaël Gharbi. L’espoir francilien était annoncé en prêt à Nice l’hiver dernier à l’instar d’Ayman Kari parti vers Lorient. Ce dernier, lauréat du Titi d’Or 2021, restera en Bretagne pour la saison 23/24. Difficile donc d’imaginer un avenir concret pour Gharbi au PSG dont l’effectif pléthorique ne laisse que peu de place aux jeunes. De son coté Luis Campos devra donc s’occuper de ces dossiers qui pourraient être synonymes de ventes cet été.

